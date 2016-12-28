 السودان.. «الفشل الكلوي» يهدد حياة 6 آلاف مريض | صحيفة تواصل الالكترونية

السودان.. «الفشل الكلوي» يهدد حياة 6 آلاف مريض

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السودان.. «الفشل الكلوي» يهدد حياة 6 آلاف مريض

تواصل ـ وكالات:

كشف المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى بالسودان، اليوم السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بمرض الفشل الكلوي في البلاد، مشيراً في الوقت ذاته إلى تحسن أداء العمليات التي تعالج المرض.

ووفقاً لما أوردته صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم، أوضح المركز أن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 6400 حالة، مقارنة مع نحو 5 آلاف مريض في العامين اللذين سبقاه،  مشيراً إلى إجراء أكثر من 200 عملية زراعة كلى هذا العام.

وأكد المركز وصول نسبة نجاح العمليات في السودان إلى المستوى العالمي، متوقعاً إنشاء 3 مراكز جديدة للغسيل بولاية الخرطوم، إضافة إلى 14 مركزاً في الولايات الأخرى، لرفع عدد المراكز الحالية التي تبلغ 66 مركزاً حالياً.

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