مجلس الأمن يصوت بالإجماع على وقف إطلاق النار في سوريا

تواصل – وكالات:

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، بالإجماع لصالح مشروع القرار الروسي التركي المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وجاء القرار الجديد ليشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وداعماً لجهود موسكو وأنقرة لإنهاء العنف في سوريا والعودة للمسار السياسي.

يأتي ذلك فيما أشارت المندوبة الأمريكية إلى خروقات النظام السوري لاتفاق وقف إطلاق النار في وادي بردى بريف دمشق، مؤكدة أن: “القرار يوفر الالتزام المطلوب، لكن هناك ضرورة للانتظار لنرى مدى صمود الاتفاق”.

وكانت روسيا قدمت، مساء أمس، مشروع قرار معدل بشأن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام السورية، وطالبت الأعضاء بالتصويت على مشروع القرار المتعلق بالخطة الروسية التركية للحل في سوريا.