 «النقل»: نحتاج إلى ألف مخطط إستراتيجي خلال 20 عاماً | صحيفة تواصل الالكترونية

«النقل»: نحتاج إلى ألف مخطط إستراتيجي خلال 20 عاماً

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«النقل»: نحتاج إلى ألف مخطط إستراتيجي خلال 20 عاماً

تواصل – متابعات:

أكدت وزارة النقل حاجة المملكة إلى 1000 مخطط استراتيجي في مجال التخطيط الشامل، وذلك خلال استعراض الوزارة لنتائج المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للنقل بعنوان: “متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل في المملكة”.

وأشارت الوزارة إلى أنها تدرك أن الأعداد المطلوبة تفوق كثيراً المتوفر حالياً؛ مما يوضح أهمية وضع خطة لمعالجة هذا النقص الكبير، وفقاً لـ”الوطن”.

وأضافت في تقرير لها: “مع أن الخطة طموحة فإنه يصعب سد هذا العجز خلال 20 عاماً، على أفضل تقدير؛ وذلك لأن الأعداد المطلوبة ستزداد مع الوقت؛ نظراً للنمو الكبير الذي تشهده المملكة حالياً.

وشددت الوزارة على أهمية الانخراط الفعلي في ممارسة التخطيط الشامل للنقل، معتبرة أن التخطيط الشامل وحده الكفيل بتراكم الخبرات المطلوبة لدى المهندسين السعوديين على المدى الطويل.

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