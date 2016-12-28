اتفاقية تعاون إعلامي بين جامعة «أم القرى» ووكالة «تراكس»

تواصل ـ سامي الثبيتي:

اتفقت لجنة العلاقات العامة والإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ووكالة تراكس الإعلامية على التنسيق بينهما؛ لدعم التعاون بين القطاع الإعلامي في الجامعة والوكالة في المرحلة القادمة.

وكان وفد من الدفعة الأولى من طلاب الدراسات، برئاسة الدكتور فيصل الشميري الأستاذ المساعد بقسم الإعلام وعضو لجنة العلاقات العامة والإعلام بالكلية، وأستاذة مادة تنظيم وإدارة وكالات العلاقات العامة، زار وكالة تراكس الإعلامية.

واشارت الوكالة إلى تطلعها لعمل اتفاقية لتدريب طلاب قسم الإعلام، والاتفاق على قيام لجنة العلاقات العامة والإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بإعداد زيارات مماثلة للوكالة في المستقبل؛ لدعم التعاون بين القطاع الإعلامي في الجامعة والوكالة في المرحلة القادمة للاستفادة من خبراتها.

وشهدت الزيارة عرضاً وحواراً مفتوحاً عن واقع سوق العمل الإعلامي، والعلاقات العامة، والتحديات التي تواجهها، إضافةً إلى عرض عن تطور العلاقات العامة في المملكة، وانتقالها من ممارسة بحتة إلى صناعة قائمة على الفكر والمعرفة، ومناقشة التحديات التي تواجه رجل العلاقات العامة، وأهمية التطوير لبناء الذات، والقيام بجولة ميدانية لمختلف أقسامها والتعرف على كوادرها.

واختتم اللقاء بلمحة عن تاريخ وكالة تراكس في المملكة، والتي تحتل مكان الصدارة في الخليج والشرق الأوسط عبر مركزها وفروعها وإمكاناتها.

الجدير بالذكر أن وكالة تراكس تعتبر من الوكالات المتطورة في الميدان الإعلامي ولديها ٢٥٠ موظفاً موزعين في ١٥مكتباً في منطقة الشرق الأوسط، كما حازت الوكالة على عدة جوائز لتميزها في المجال الإعلامي.