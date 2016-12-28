إيطاليا.. العثور على سيارة «بي إم دبليو» نادرة في جراج مهجور (صور)

تواصل – وكالات:

عثر في مدينة بجنوب إيطاليا، على سيارة “بي إم دبليو” نادرة، مهجورة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان داخل مرآب قديم ومهجور للسيارات.

ونشر مكتب مينت كلاسيكس المختص بتجارة السيارات الألمانية القديمة صوراً لسيارة من نوع بي إم دبليو إم 1 موديل 1981، كانت قد تركت في مرآب قديم للسيارات منذ عام 1982.

وقال مالك مكتب السيارات: إنه عثر على السيارة التي كانت في حالة يرثى لها في الجراج أثناء جولة له في جنوب إيطاليا، وأن السيارة سارت قرابة 4593 ميلاً قبل أن يهجرها مالكها ليأكلها الصدأ، ويتراكم عليها الغبار على مر السنين، بحسب قناة فوكس نيوز الإخبارية.

يذكر بأن شركة بي إم دبليو أنتجت 453 سيارة من هذا النوع بين عامي: 1978، و1981 حيث استُخدمت 53 سيارة منها في سباقات السيارات.