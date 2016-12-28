«أبل» تعتزم تصنيع هواتف «آيفون» في الهند

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة “أبل” الأمريكية البدء، خلال الأيام المقبلة، تصنيع هواتف “آيفون” خاصتها في دولة الهند، التي تعتبر بمثابة سوق الهواتف الذكية الأسرع نمواً في العالم.

وكشف تقرير حديث صادر من الهند عن تعاون أبل مع الشركة التايوانية المصنعة للهواتف الذكية Wistron لتجميع هواتف آي فون في مدينة بنغالور الهندية، حيث جهزت Wistron منشأة في منطقة بينيا الصناعية في مدينة بنغالور في الهند، والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في قارة آسيا.

وأضاف التقرير: أن الشركة تريد تسريع عمليات تصنيع هواتفها في الهند بشكل كامل مع نهاية عام 2017، حيث يتم تجميع الغالبية العظمى من منتجات أبل في الصين من قبل شركة فوكسكون.

ويأتي ذلك بعد مرور أشْهُر عديدة من المفاوضات بين الشركة الأمريكية والحكومة المحلية، حيث يبدو أن شركة تصنيع آي فون أصبحت مستعدة لتجميع هواتفها الذكية في الهند خلال أقرب وقت ممكن مع حلول شهر أبريل 2017.