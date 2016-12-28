 «راية التوحيد» خفاقة خلال عرض احترافي جوي بـ«ذكرى البيعة» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«راية التوحيد» خفاقة خلال عرض احترافي جوي بـ«ذكرى البيعة» (صور)

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«راية التوحيد» خفاقة خلال عرض احترافي جوي بـ«ذكرى البيعة» (صور)

 

تواصل ـ واس:

احتفالاً بذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيدهُ الله – قام فريق القفز المظلي بقوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية اليوم، بتقديم عرض احترافي جوي للقفز الحر، رافعاً راية التوحيد خفاقة وصورة ضخمة لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – وتقديم عرض بالقنابل الدخانية الملونة أثناء التشكيل الجوي قبل فتح المظلات وبعد فتح المظلات للهبوط.

وانفرد فريق القوات بتقديم العرض الذي لاقى إعجاباً شديداً من الحضور، وذلك في ميدان مطار بنبان الرياضي للعروض الجوية.

وتكون الفريق من ثمانية عشر قافزاً محترفاً للقفز الحر، يتلقون يومياً تدريبات متقدمة في ميادين القوات ويستخدمون أكثر أنواع مظلات القفز الحر تقدماً في العالم مع كامل تجهيزاتها وملحقاتها.

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