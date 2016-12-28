محكمة مصرية تؤيد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة

تواصل ـ وكالات:

أيدت محكمة الاستئناف المصرية للأمور المستعجلة، السبت، الاستمرار بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة، ورفضت دعوى لوقف تنفيذها، حيث تقر الاتفاقية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة.

وقال مصدر: إن دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيدت حكماً أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في سبتمبر، أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يونيو ببطلان الاتفاقية.

والأحكام النهائية التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو، حكماً ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫