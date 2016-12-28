 تناول الملفوف والخس يقي من «أمراض القلب» | صحيفة تواصل الالكترونية

تناول الملفوف والخس يقي من «أمراض القلب»

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تناول الملفوف والخس يقي من «أمراض القلب»

تواصل- وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن أكل المزيد من الخضروات التي تحتوي على الـ”ميكروجرين” مثل الملفوف (الكرنب) الأحمر يقي من أمراض القلب.

وتتضمن قائمة الخضروات التي تحتوي على “ميكروجرين”: الريحان، والقرنبيط، والملفوف، والخس.

وأُجريت أبحاث الدراسة تحت إشراف إدارة الزراعة في ولاية مريلاند الأمريكية، ونُشرت في دورية “أجريكلتشر كيمستري” المتخصصة في الأبحاث الزراعية.

وأشارت بياناتها إلى سهولة زراعة هذه المحاصيل في حدائق البيوت، حيث يمكن حصاد ثمارها كل أسبوع إلى أسبوعين، والاستفادة من محتوى الـ “ميكروجرين” حتى قبل أن تنضج الثمار بالكامل.

ووجدت الدراسة أن هذه الخضروات تحتوي على مضادات للأكسدة تقلل توزيع الكولسترول الضار في الجسم، وأنها تساعد بشكل فعّال على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

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