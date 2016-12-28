«تعليم القريات» يوضح حقيقة تهديد 29 طالباً بالفصل

تواصل ـ أحمد الرمال:

أكد مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي للإدارة بتعليم القريات، علي العطشان، بأن دليل القبول والتسجيل المبلغ للمدارس نص على أنه (يستثنى قبول من هو دون الست سنوات بمائة وثمانين يوماً، شريطة الحصول على شهادة الروضة مدة فصلين دراسيين وتوصية من المعلمة).

وقال العطشان؛ رداً على ما نشر بإحدى الصحف حول تهديد تعليم القريات لـ 29 طالباً بالفصل؛ بسبب شهادة رياض الأطفال: “بعد التحقق من الخبر المنشور، تبين وجود طالبين فقط في إحدى المدارس الأهلية، وسيتم التعامل مع الحالتين وفق الأنظمة المبلغة في هذا الشأن”.

وأوضح العطشان: أن الطلاب الذين تم الاستفسار عنهم نظاميون وفق إجراءات نظام نور الإلكتروني، وهذا الإجراء لإثبات وجود الوثائق في ملفاتهم كون نظام نور لا يقبل من هم دون السن النظامية، مهما كانت المبررات، ومن يثبت عدم توفر الوثائق في ملفه فيلغى قبوله ويتحمل قائد المدرسة المسؤولية.

وأشار مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي للإدارة بتعليم القريات إلى أن السن النظامية للقبول في الدراسة للصف الأول الابتدائي ثلاث فئات، ست سنوات بدون اشتراطات، أقل من ست سنوات بتسعين يوماً، شريطة الحصول على شهادة روضة مدة فصل دراسي، وأقل من ست سنوات بمائة وثمانين يوماً، شريطة الحصول على شهادة روضة مدة فصلين دراسيين، مع توصية من المعلمة.