«القسام» تنشر فيديو جديد للأسير الصهيوني «شاؤول أرون»

تواصل – وكالات:

بثت كتائب “القسام” الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت، مقطع فيديو يظهر الجندي الصهيوني الأسير، شاؤول أرون، والذي تعتقد سلطات الاحتلال أنه قتل.

وأوردت “القسام” في ختام مقطع الفيديو الأول عبارة “عام جديد والجندي شاؤول بعيداً عن أهله”، باللغتين العربية والعبرية، فيما اختتمت الفيديو الثاني بـ”القرار بيد الحكومة”، في الإشارة لحكومة الاحتلال، بحسب وكالة “قدس برس”.

وكانت حكومة الاحتلال الصهيوني، أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال الحرب الصهيونية التي بدأت في 8 يوليو 2014 وانتهت في 26 أغسطس من العام نفسه، هما آرون شاؤول، وهدار جولدن، لكن وزارة الدفاع عادت وصنفتهما، على أنهما “مفقودان وأسيران”.