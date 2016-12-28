تمديد عقد «العيادات الطبية» لخدمة 1500 لاجئ يمني في «جيبوتي»

تواصل – الرياض:

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع مستشفى الرحمة العالمية عقد تمديد العيادات الطبية في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين بجيبوتي، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز الداوود.

وبموجب العقد الذي وقع مؤخراً؛ تقوم العيادات بخدمة ورعاية طبية لعدد 1500 لاجئ يمني متواجدين حالياً في المخيم، وفقاً لـ”الإخبارية”.

حضر التوقيع نائب مدير منظمة الأونارس محمد علي، حيث تتابع المنظمة وتشرف على عمل المنظمات في جيبوتي مع فريق مختص من المركز لمتابعة المشاريع الإغاثية في جمهورية جيبوتي.