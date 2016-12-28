«هدف» يطلق تحديثات جديدة ترفع مستوى الأمان والخصوصية لعملاء «طاقات»

تواصل – خالد العبدالله:

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، صباح أمس الجمعة، عدداً من التحديثات التطويرية على البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الأمان والخصوصية لحسابات كافة عملاء الصندوق المسجلين في “طاقات”.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، أن التحديثات التقنية الجديدة التي أطلقها الصندوق أمس، جاءت ضمن الخطوات التي يعمل عليها “هدف” بشكل مستمر، لتطوير أداء البوابة، والتركيز على دقة البيانات الخاصة بكافة العملاء المسجلين.

وبين أن التحديث الجديد يأتي متطابقاً مع أفضل ممارسات ومعايير أمن المعلومات، حيث يتضمنن ميزة أمنية تتطلب من جميع العملاء تلقي رمز الدخول على هاتف الجوال المسجل لدى النظام، ليتمكن حينها من تسجيل الدخول بنجاح.