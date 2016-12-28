«نورين للتدريب» يختتم برنامجي «التميز الإداري» و«تأهيل معلمي الحلقات الجديد»

تواصل – خالد العبدالله:

أقام مركز نورين للتدريب حفل ختام برنامج التميز الإداري الثاني وبرنامج تأهيل معلم الحلقات الجديد والذي رعاه الشيخ عبدالرحمن الهذلول نائب رئيس جمعية مكنون يوم الجمعة 1/4/1438هـ في مجمع نورين النسائي.

واشتمل الحفل على كلمة المتدربين فيصل الحميقاني مدير الإشراف في جمعية مكنون الذي أعرب عن مشاعر المتدربين تجاه برنامج التميز الإداري الذي قُدم لهم في قالب يجمع بين الإثارة والتشويق بمشاركة عمالقة المدربين محلياً وخليجياً.

بعد ذلك تم عرض مرئي لفعاليات برنامج التميز الإداري الثاني الذي استفاد منه 170 متدرباً وبلغ عدد ساعاته 95 ساعة تدريبية واستمر لمدة شهرين، ثم ألقى عبدالله الربيق كلمة المتدربين في برنامج تأهيل معلم الحلقات الجديد الذي أكد تميز الدورات المقدمة وتنوعها بين تدريب وحلقات نقاش وفعاليات تربوية وزيارات.

تلى ذلك عرض مرئي لبرنامج تأهيل معلم الحلقات الجديد الذي استفاد منه 25 معلما من المعلمين الجدد في الحلقات واستمر لمدة عام حيث بلغت ساعات البرنامج 105 ساعة تدريبية.

وأشار راعي الحفل الشيخ عبدالرحمن الهذلول في كلمته إلى تميز برامج مركز نورين للتدريب بالعمق والاستمرارية التي يقدمها المركز دائماً، مثمناً دور المركز الريادي في تطوير القطاع القرآني.

وكرم راعي الاحتفالية مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية التي رعت برنامج التميز الإداري وتسلم الدرع التكريمي عبدالله الجمعان من إدارة المنح، كما كرم الشيخ الهذلول مؤسسة أوقاف العرادي الخيرية التي رعت برنامج تأهيل معلم الحلقات الجديد استلم الدرع التكريمي أحمد بامحرز.

وأكد دكتور مبارك بن سالم آل سيف مدير مركز نورين للتدريب إلى أهمية التدريب في تطوير الكفاءات البشرية في القطاع القرآني وأن المركز درب خلال عشرة أعوام ما يقارب 9600 متدرب وأن المركز سيقدم قريباً حزماً تدريبية تشتمل على التدريب على رأس العمل والاستشارات والتي ستكون وفقاً لدورات مركزة في المجالات التالية المالي والإعلامي والتخطيطي والجودة، وهذا يأتي ضمن الشراكة مع جمعية مكنون في تطوير الكوادر البشرية فيها.