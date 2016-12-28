 «العيسى»: برنامج النقل للمناطق النائية يستهدف 6 آلاف معلمة | صحيفة تواصل الالكترونية

«العيسى»: برنامج النقل للمناطق النائية يستهدف 6 آلاف معلمة

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«العيسى»: برنامج النقل للمناطق النائية يستهدف 6 آلاف معلمة
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل- بدر العبدالرحمن:

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم السبت: “إن برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات يستهدف توفير وسائل نقل مناسبة وأكثر أمناً لأكثر من 6 آلاف معلمة في المراحل الأولية”.

جاءت تصريحات “العيسى” بعد إقرار مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة، برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية الوعرة يتم تنفيذه من خلال شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي.

وأكد وزير التعليم أن إقرار برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات يأتي سعيًا من وزارة التعليم لتخفيف معاناة المعلمات في المناطق النائية الوعرة، وفقا لـ”الإخبارية”.

وأضاف “العيسى”: أن مجلس الشركة أقر الإسراع في إطلاق هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه ومتابعة ولي العهد وتأكيد ولي ولي العهد، على الاهتمام بموضوع نقل المعلمات بصفة عامة ونقل المعلمات في المناطق النائية الوعرة بصورة خاصة.

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