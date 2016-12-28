«المعارضة السورية» تُهدِّد بإلغاء الهدنة رداً على خروقات «النظام»

تواصل – خالد العبدالله:

هددت فصائل المعارضة السورية بإنهاء التزامها بالهدنة إذا لم تتوقف هجمات النظام، وأمهلت روسيا حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة لوقف هجمات النظام.

هذا، وخرقت قوات النظام السوري، اليوم السبت، اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع المعارضة في “أنقرة”، برعاية تركية – روسية، وهاجمت حي المنشية في درعا؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر فصائل الثوار.

وفي ريف “دمشق”، جدَّدت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيا “حزب الله” اللبناني الهجوم على وادي بردي، فيما سيطرت أيضاً على مواقع للمعارضة بمنطقة المرج بعد قصف مدفعي عنيف، بحسب “قناة الجزيرة”.

هذا، ولم تسلم مدينة “حلب” من خروقات هدنة وقف إطلاق النار، ليشهد ريفا حلب الشمالي والجنوبي قصفاً مدفعياً عنيفاً من قوات النظام بهدف التقدم نحو مناطق المعارضة.

وفي ذات السياق، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه لن يلتزم بالهدنة الموقعة في “أنقرة” بترجيحه استمرار العمليات العسكرية في أي منطقة بسوريا.