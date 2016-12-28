 الشرقية.. إيداع 375 ألف ريال في حساب «أموال القاصرين» من بيع مركبات المزاد | صحيفة تواصل الالكترونية

الشرقية.. إيداع 375 ألف ريال في حساب «أموال القاصرين» من بيع مركبات المزاد

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الشرقية.. إيداع 375 ألف ريال في حساب «أموال القاصرين» من بيع مركبات المزاد

تواصل – هياء الدكان:

بدأت إدارات الشرط في مختلف مناطق المملكة بإيداع مبالغ المركبات التي يقام عليها مزادات، وذلك في حساب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 176 في 1/6/1430هـ القاضي بإيداع باقي قيمة المركبات المحجوزة في الهيئة أمانة للمالك، بعد سداد ما على المركبة من غرامات ورسوم.

وبلغت قيمة بيع المركبات في المزاد الموجودة لدى شرطة محافظة القطيف والبالغ عددها 782 سيارة، و800 دراجة نارية، 375000 ريال.

ودعت الهيئة جميع مديري الشرط في مختلف مناطق المملكة إلى إرفاق بيان يوضح أسماء أصحاب المركبات ونوع المركبة، وسنة صنعها وأسباب بيعها في حال إقامة مزادات على المركبات ونحوها، وذلك بأن توضح قيمة كل مركبة على حدة في بيان مفصل إلى جانب إرفاق صورة الهوية الوطنية لمالك كل مركبة تم بيعها، ويتم تحويل مبلغها بموجب شيك للهيئة.

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