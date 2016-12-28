مدرسة أهلية تطلب 50 ريالاً مقابل طلب التوظيف.. و«التعليم» تحقق

تواصل – خالد العبدلله:

تفاعلت وزارة التعليم مع شكوى أحد المواطنين عبر تغريدة، يوضح من خلالها استغلال إحدى المدارس الأهلية بعسير من خلال طرح إعلان يطلب من المتقدمين للوظائف المتاحة مبالغ مالية عند تعبئة أو تحميل الاستمارة.

وكانت مدارس الإبداع الأهلية بمنطقة عسير قد طرحت إعلاناً مصوراً للوظائف المتاحة تطلب من المتقدمين دفع مبلغ 50 ريالاً أولاً قبل تحميل الاستمارة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رداً على البلاغ: الإجراء في هذا الإعلان غير سليم، وتتواصل وكالة الوزارة للتعليم الأهلي مع إدارة تعليم عسير لمتابعة الموضوع”.