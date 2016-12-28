«الصمعاني»: مشروعات ومبادرات تهدف لبناء «منظومة عدلية» متطورة

تواصل – الرياض:

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، على دور المملكة الريادي في التصدي للإرهاب الذي تضرر منه المسلمون، وعانت منه الدول الإسلامية، وتسيير أعمال الإغاثة الإنسانية وقوافل الدعم إلى أصقاع الأرض كافة لإغاثة المستضعفين من المسلمين والفقراء.

وأوضح الصمعاني في كلمة بمناسبة ذكرى البيعة الثانية أنه في هذا العهد الميمون أُطلقت العديد من المشروعات والمبادرات والإصلاحات العدلية الهادفة إلى بناء منظومة عدلية متطورة، تأخذ بكل وسائل التقنية الحديثة، مع تطوير هيكلة الكيان القضائي، بما يسهم في إيجاد بيئة عدلية مواكبة لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد الدكتور الصمعاني أن الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تأتي حاملة معها خطوات جبارة ومتسارعة في جانب الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، برزت منها رؤية المملكة 2030، التي تعد منهجاً وخريطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وخطوة مهمة في الانتقال إلى آفاق أوسع وأشمل.