 إمام في هولندا يعلم تلاميذه الصلاة يثير غضب متطرفي أوروبا | صحيفة تواصل الالكترونية

إمام في هولندا يعلم تلاميذه الصلاة يثير غضب متطرفي أوروبا

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إمام في هولندا يعلم تلاميذه الصلاة يثير غضب متطرفي أوروبا

تواصل ـ وكالات:

أظهر مقطع فيديو متداول إمام أحد المساجد في هولندا وهو يعلم تلاميذ بمدرسة ابتدائية الصلاة؛ ما تسبب في غضب عارم بين الأوساط الهولندية والأوروبية.

وبحسب “العربية نت”، فإن المقطع أغضب ذوي التلاميذ، ومن بينهم النائب (هارم بيرتيما) من حزب الحرية اليميني المتشدد والمعادي للأجانب، داعياً عائلات الطلاب الهولنديين إلى عدم إرسال أبنائهم إلى مدارس الأقليات، والإعلان عن عدم رضاهم عن سياسة “تبادل الزيارات” الطلابية.

وتداول الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في هولندا مقطع الفيديو الذي يُظهر الإمام، ويُدعى طاهر وجيد حسين نوراني، وهو يجتهد في تعليم التلاميذ الذين فصلهم ذكوراً إلى اليمين وإناثاً إلى اليسار، الركوع والسجود، وذلك ضمن نظام في المناهج التعليمية بهولندا، يحث تلاميذ المدارس على زيارة مدارس الأقليات المقيمة للتعرف على ثقافات طلابها.

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