 بالفيديو.. سيارة تتنبأ بالحوادث قبل وقوعها | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. سيارة تتنبأ بالحوادث قبل وقوعها

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تواصل – وكالات:

صممت شركة سيارات هولندية نموذجاً متطوراً لسيارة تحتوي على نظام السائق الآلي، يمكنها أن تتجنب أي حادث مروري قبل وقوعه.

وأظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مثبتة في مقدمة سيارة تيسلا إكس مقدرة السيارة على التنبؤ بالحوادث عبر إطلاق صفارة إنذار، والتخفيف من سرعتها قبل ثوانٍ من وقوع حادث اصطدام بين سيارتين على طريق سريعة، وفقاً لصحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وتستخدم السيارة المتطورة راداراً متطوراً يمكنه استشعار الخطر، ويطلق إشارات تنبيه للمحرك الذي يعمل على التخفيف من سرعة السيارة لتجنب الاصطدام.

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