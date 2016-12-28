«رصاص مجهول» يقتُل أربعينياً أمام منزل أقاربه في «العوامية»

تواصل – خالد العبدلله:

قُتل مواطن أربعيني، أمس الجمعة؛ إثر تعرضه لطلق ناري من مصدر مجهول في العوامية بمحافظة القطيف.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة، ‏تبلغت شرطة القطيف من مستشفى القطيف المركزي عن وصول شخص مُتوفى؛ نتيجة إصابته بطلقات نارية ‏وبالانتقال للمستشفى اتضح أنه مواطن أربعيني.

وأضاف “الرقيطي”: أن الاستجوابات الأولية تشير إلى تعرضه لإطلاق النار من مصدر مجهول أثناء وقوفه أمام منزل أحد أقاربه ببلدة العوامية.

وأشار إلى أن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن ملابساتها والبحث والتحري عن الجناة.