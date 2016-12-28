رصد الدوريات الأمنية وصور إباحية في جوال مواطنَيْن مؤيدَيْن للحوثيين

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أدانت تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام “مواطنَيْن” اثنين باستخدام مجموعات في “واتس آب” في تبادل معلومات تمس أمن الوطن واستقراره وتؤيد أعداءه، وتضمنت هذه المعلومات تصوير تحركات رجال الأمن، ورصد الدوريات الأمنية، وتحديد موقعها وتحركاتها.

واتهم المدعى عليه الأول بارتكابه جريمة تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال اشتراكه في مجموعة اسمها “كبار الشخصيات”، التي تتضمن محتويات تمس بأمن الوطن واستقراره والوقوف ضده في زمن الحرب وتأييد عدوها، وحيازة عدد من الصور الإباحية، وفقاً لـ”الرياض”.

وأدان ممثل الادعاء العام المتهم الثاني بتصوير مركبة رجل الأمن بواسطة جواله وإرسالها عبر “واتس آب” في مجموعة اسمها “الحوثية تجمعنا” بقصد رصد الدوريات الأمنية، وتحديد مواقعها وتحركاتها وما تقوم به من مهام أمنية؛ من أجل تحقيق أهدافهم ومخططاتهم التي تسعى إلى الإخلال بالأمن والاستقرار”.