 بـ7 خيارات مميزة.. «سوزوكي» تكشف عن «سويفت» الجديدة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

بـ7 خيارات مميزة.. «سوزوكي» تكشف عن «سويفت» الجديدة (صور)

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بـ7 خيارات مميزة.. «سوزوكي» تكشف عن «سويفت» الجديدة (صور)

تواصل – وكالات:

كشفت عملاق صناعة السيارات اليابانية شركة سوزوكي عن الجيل الجديد من صغيرتها سويفت رسمياً قبل تدشينها عالمياً في معرض جنيف القادم، وذلك بعد تسرب صور منشورها على الإنترنت قبل عدّة أيام.

ويأتي الجيل الجديد من سوزوكي بسبعة خيارات مختلفة من الميزات القياسية والاختيارية تشمل أنظمة سلامة جديدة، مثل نظام تفادي الاصطدام، نظام الضوء العالي المساعد، كاميرا خلفية، ونظام تثبيت السرعة.

وجاءت التقنيات الداخلية متمثلة في شاشة كبيرة نسبياً لعرض النظام الترفيهي ترفع سقف المنافسة في فئتها مع داخلية بمواد أفضل وتصميم شبابي أكثر.

ومن حيث الأداء تتوفر سويفت بخيارين من المحركات، الأول 4 سلندرات سعة 1.2 لتر، والآخر للفئة الأعلى RS وهو محرك 4 سلندرات تيربو سعة 1.0 لتر. ترتبط المحركات بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي بنظام CVT.

وستبدأ سوزوكي ببيع الجيل الجديد من سويفت في السوق الياباني في الرابع من يناير القادم على أن تقوم بتدشينها عالمياً في معرض جنيف القادم.

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