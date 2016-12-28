بعد السلام «الهش» في سوريا.. قوات بشار ضعيفة وتواجد أكبر لروسيا بالمنطقة

تواصل – ترجمة:

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: إنه وعلى الرغم من التقارير التي تحدثت عن اشتباكات متفرقة وقصف جوي، إلا أن وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وعدد من الجماعات الثورية ماضٍ في طريقه؛ مما يؤشر لسلام هش قد يقود إلى محادثات تهدف لإنهاء أكثر من 5 سنوات من القتال.

وأشارت إلى أن الهدنة جرى الاتفاق عليها بشكل أساسي بين روسيا وتركيا، حيث جرى التعهد بالتزام الحكومة والمجموعات المعارضة بها الخميس الماضي.

وأضافت: أن الاتفاق يعني بالنسبة للروس بقاء بشار الأسد في السلطة، وتعزيز تواجد موسكو العسكري في سوريا، وزيادة نفوذ الكرملين في الشرق الأوسط.

وتحدثت عن أن وقف إطلاق النار يعد اعترافاً ضمنياً بافتقار حكومة بشار الأسد للقوة العسكرية لاستعادة كل الأراضي السورية.