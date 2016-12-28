قريباً.. مكنسة كهربائية تعمل بـ«المخاطبة»

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة “سامسونغ” طرح مكنسة كهربائية “روبوت جديد” تعمل بالصوت خلال السنة المقبلة، معززة بذلك حضورها في سوق الاستعانة بالإنسان الآلي لإنجاز الأعمال المنزلية.

وسيجري تقديم المكنسة الكهربائية الجديدة، لأول مرة، في معرض CES للتكنولوجيا، وهو أضخم حدث تقني في العالم، يقام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية كل سنة، بحسب موقع “تيك تايمز”.

ويتيح الروبوت المسمى “في آر 7000″، ميزات عدة، من بينها: تحديده المواد المرغوب في كنسها بدقة أكبر، فضلاً عن حجمه الصغير.

ويحتاج الراغبون في تشغيل “الروبوت” لأجل الكنس عبر المخاطبة، إلى الاستعانة بالمساعد الصوتي “إيكو أمازون”؛ لأجل بدء العملية.

ولا يتجاوز علو “الروبوت” المقبل لسامسونغ عشرة سنتميترات، كما أنه أقل سمكاً بـ28 في المائة، مقارنة بالمكانس المماثلة له حالياً في الأسواق.

وبحسب الشركة الكورية الجنوبية، ستصل طاقة المكنسة الكهربائية إلى عشرين “واط”، فيما سيتمكن مستخدموه من كنس أماكن يصعب أن يصلوا إليها بالطرق التقليدية.

ويمكن لمستخدمي المكنسة، مستقبلاً، أن يقوموا بتشغيلها عبر تطبيق يحملونه على هواتفهم الذكية، حتى وإن لم يكونوا داخل البيت.