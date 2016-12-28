القوات المسلحة تقتل 18 حوثياً وتأسر 3 آخرين على الشريط الحدودي

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قتلت القوات المسلحة 18 مسلحاً حوثياً وأصابت آخرين، أمس الجمعة، بينما وقع بيدها 3 أسرى من المتمردين، خلال المعارك التي شهدها الشريط الحدودي مع اليمن.

وشهدت الجبهات الحدودية في نجران وجازان، أمس، محاولات تسلل لميليشيا الحوثي وصالح، إلا أن القوات المسلحة المشتركة تصدت لها، بدعم من طيران التحالف العربي، وفقاً لـ”الوطن”.

وفي حدود المملكة الجنوبية، قبالة محافظة الحرث، تمكن رجال القوات المسلحة من رصد تحركات لعدد من العناصر التابعة للحوثيين قرب قرية الخوجرة، وتم التعامل معهم من قبل المدفعية، وقتل نحو 7 عناصر، وأسر 3 منهم.