 العريفي: صلاة ركعتين لختام العام الميلادي لا تجوز | صحيفة تواصل الالكترونية

العريفي: صلاة ركعتين لختام العام الميلادي لا تجوز

0
العريفي: صلاة ركعتين لختام العام الميلادي لا تجوز

تواصل – بدر العبدالرحمن:

قال الداعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العريفي: إن صلاة ركعتين لختام عام 2016 وبداية 2017 لا يجوز؛ لأنه ليس وقتاً فاضلاً ولا مميزاً عن غيره.

وكتب العريفي عبر حسابه الشخصي بـ “فيسبوك”: “انتشر في واتساب، وصية بصلاة ركعتين لختام 2016 وبداية 2017، وهذا ليس وقتاً فاضلاً ولا مميزاً عن غيره.. فلا يجوز استحباب صلاة بناءً على ظن واستحسان”.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، دعوة لصلاة ركعتين لختام العام 2016 وبداية العام 2017، على أن تبدأ من قبل منتصف ليل السبت بخمس دقائق وتنتهي بعده بخمس دقائق.

شاهد ايضا

«واشنطن بوست»: هجمات قوات الأسد حول «دمشق» تهدد بنسف الهدنة

«واشنطن بوست»: هجمات قوات الأسد حول «دمشق» تهدد بنسف الهدنة

استشهاد الجندي «هاشم البركاتي» بالحد الجنوبي وتشييع جثمانه بـ«الليث»

استشهاد الجندي «هاشم البركاتي» بالحد الجنوبي وتشييع جثمانه بـ«الليث»

الشرطة العسكرية الروسية تبدأ الانتشار في «حلب»

الشرطة العسكرية الروسية تبدأ الانتشار في «حلب»

رصد الدوريات الأمنية وصور إباحية في جوال مواطنَيْن مؤيدَيْن للحوثيين

رصد الدوريات الأمنية وصور إباحية في جوال مواطنَيْن مؤيدَيْن للحوثيين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>