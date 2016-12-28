«التعليم» تُحذِّر المدارس العالمية من صور «بابا نويل»

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كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي بمجلس الغرف، زياد الرحمة، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمات بمنع المدارس العالمية من الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وأكد أن الوزارة كثفت جولاتها الميدانية لرصد مظاهر هذا الاحتفال، وأن إظهارها بأي شكل يعد مخالفة للشرع والعادات والتقاليد والأنظمة المرعية في ذلك.

وقال “الرحمة”: إن الوزارة بينت في تعميماتها: أن وضع لافتات على جدران المدارس، أو داخل الفصول للتهنئة بالسنة الميلادية الجديدة، أو وضع “طاقية سانتا كلوز”، وصور “بابا نويل” من المخالفات الشرعية التي لا يجوز للمسلمين مشاركة أهل الكتاب فيها، باعتبارها من جنس أعمال دينهم وفقاً لـ”الوطن”.

وأضاف: “أن أي مدرسة ترصد عليها هذه الملاحظات سيرفع بها لمجلس الإشراف على المدارس لمحاسبتها، وأن الوزارة ستقيِّم نشاط المدرسة عند تجديد الرخصة السنوية”.