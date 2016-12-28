دراسة: الرياضة تعزز النشاط الذهني لكبار السن

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة جديدة إلى طريقة مضمونة للحفاظ على النشاط الذهني في فترة الشيخوخة وهي ممارسة التمارين الرياضية باعتدال أو بكثافة لعدة سنوات.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص البالغين الذين مارسوا التمارين الرياضية كان لديهم خطر أقل على الذاكرة ووظائف الدماغ المعرفية بلغت نسبته 36 بالمائة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها دورية “ميديسن أند ساينس” شارك في التجارب 6400 شخص أعمارهم تزيد عن 65 عاماً، واتبعوا لمدة 3 سنوات برنامجاً تدريبياً يشتمل على تمارين رياضية بعد أن خضعوا لفحص للقدرات المعرفية، ثم تكرر الفحص في نهاية التجربة.

وبينت النتائج أن من مارسوا التمارين بانتظام لمدة 3 سنوات كان من النادر أن تجد لديهم تأخر في القدرات المعرفية مقارنة بمن كانوا أكثر ميلاً للجلوس ونمط الحياة المستقر الذي لا يحتوي على نشاط بدني.

وأظهرت نتائج الفحوصات السريرية التي أجريت للمشاركين أن التمارين ساعدت على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وأن ذلك يمكن أن يساعد على تحسين تغذية خلايا الذاكرة.