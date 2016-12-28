العراق.. سقوط 80 قتيلاً وجريحاً بانفجارين استهدفا «سوقاً شعبياً»

تواصل ـ وكالات:

قالت مصادر من الشرطة العراقية إن 27 شخصاً على الأقل قُتلوا صباح اليوم، السبت، في انفجارين متزامنين استهدفا سوقاً مزدحماً في بغداد.

واعتبرت المصادر أن الحادثين هما الأسوأ منذ شهرين في العاصمة العراقية، وأكد عقيد في الشرطة العراقية، أن الهجومين أسفرا عن سقوط 27 قتيلاً و53 جريحاً.

وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام شخصين بتفجير نفسيهما بأحزمة ناسفة في سوق السنك بوسط بغداد خلال ساعة الازدحام صباح (السبت)، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.

ويأتي الهجوم في وقت تتواصل فيه العملية التي تشنها القوات العراقية بإسناد جوي من التحالف الدولي؛ لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من أيدي الإرهابيين.