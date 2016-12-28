روسيا ترسل طائرة لإعادة دبلوماسييها المتهمين بـ«التجسس» من أمريكا

تواصل – وكالات:

أرسلت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، طائرة تابعة لها إلى الولايات المتحدة “لإعادة الدبلوماسيين غير المرغوب فيهم من أمريكا إلى بلادهم”.

وأوضح مصدر من مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدبلوماسيين الروس “غير المرغوب فيهم” واجهوا صعوبات في شراء تذاكر سفر إلى موسكو؛ لـ”نفاد تذاكر السفر قبل رأس السنة”.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن طرد 35 دبلوماسياً روسياً بـ”تهمة التجسس”، وفي المقابل رفض الرئيس الروسي اقتراحاً لوزارة خارجية بلاده بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”، وطرد 35 دبلوماسياً أمريكياً.

وقال بوتين: “لن نخلق مشكلات للدبلوماسيين الأمريكيين، ولن نطرد أي واحد منهم”.