توقعات بالكشف عن جهازين لوحيين لسامسونج بمعرض «CES»

تواصل – وكالات:

كشفت أحدث التسريبات أن سامسونج تستعد لإطلاق أجهزة ويندوز اللوحية من جديد في معرض CES القادم، حيث تشير التسريبات إلى أن العملاق الكوري تستعد للكشف عن اثنان من الأجهزة اللوحية المميزة بنظام تشغيل ويندوز 10.

وقد جاءت التسريبات الأخيرة عبر أحد المصادر في Knowledgeable، الذي أكد على أن سامسونج لديها أجهزة لوحية جديد بظام تشغيل ويندوز 10 يكشف عنها خلال فعاليات CESS القادمة في لاس فيجاس، حيث يشار لأحد الأجهزة ب SM-W720 مع توقعات أن يكون من أجهزة Galaxy TabPro SS التي أشير إليها خلال الفترة الماضية.

جهاز Galaxy TabPro S يعد أحد الأجهزة التي جاءت لتنافس أجهزة مايكروسوفت Surface Pro 4، حيث يأتي جهاز سامسونج بحجم 12 أنش مع دقة وضوح 14400 بيكسل، كما تدعم سامسونج الجهاز برقاقة معالج المميزة من سلسة Core M من انتل.

أيضاً يتميز الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلي سعة 256 جيجا بايت في ذاكرة فلاشية SSD، أيضاً من المتوقع أن تقدم سامسونج ترقية في جهاز W720 على أن يتم الكشف عن تفاصيل المواصفات الجديدة في CES هذا العام.

كما يأتي الإصدار الثاني من أجهزة سامسونج اللوحية الذي يعرف بSM-W620، حيث من المرجح أن يأتي هذا الجهاز مع حجم أصغر في الشاشة من جهاز W7200، مع مواصفات متوسطة أيضاً.

جدير بالذكر أن سامسونج سيكون لديها مجموعة مميزة من التقنيات التي يكشف عنها هذا العام في معرض CES، والتي تتنوع بين المكبرات الصوتية، الشاشات، الأجهزة اللوحية، كما نترقب تفاصيل هذه التقنيات إلى جانب الجديد من العملاق الكوري خلال فعاليات مؤتمرها القادم.