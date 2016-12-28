رئيس شؤون الأحداث بـ«الشرقية»: «دُور الملاحظة» لا تستقبل العاقين إلا من الشرطة

تواصل – الدمام:

نفى رئيس شؤون الأحداث بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، بندر إبراهيم الدوسري، صحة ما يتداول عن استقبال دور الملاحظة حالات عقوق من أجل إرضاء أولياء أمورهم؛ من أجل تربيتهم بسبب التقصير في الطاعة.

وأوضح الدوسري: أن النظام يسمح باستقبال الحالات للنزلاء من طريق الأجهزة الأمنية مباشرة، بحسب ما توضحه من قضايا ارتكبوها؛ لقضاء محكوميتهم المقرة في حقهم. وقال: “لا نستقبل حالات العقوق من الأولياء مباشرة، بل عن طريق مراكز الشرطة”، وفقاً لـ”الوطن”.

وأضاف رئيس شؤون الأحداث أن دور الملاحظة لا تقبل تدخل الوساطات، ومحاولات الوجهاء، ومشايخ القبائل التي تسعى لإخراج المتورطين في قضايا مختلفة، مشدداً على ضرورة إتمامهم مدة محكوميتهم قانونياً، بحسب ما يقرره القاضي لهم.

وبين أن نقل النزلاء إلى المناطق التي يقطنون فيها مرتبط بأمور عدة من ضمنها: نوع القضية التي ارتكبوها، ومدة المحكومية، وأيضاً إصدار استثناء من الجهات العليا بعد وجود طلب من ذويهم؛ لرغبتهم في التسهيل عليهم أثناء القيام بزيارتهم.