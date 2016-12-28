المعارضة السورية: لن نسكت أمام خروقات مليشيات «الأسد» للهدنة

تواصل – وكالات:

قال المتحدث باسم وفد المعارضة السورية المسلحة أسامة أبو زيد: إن المعارضة لن تسكت عن الخروق لاتفاق وقف إطلاق النار التي يقوم بها النظام السوري والمليشيات المتحالفة معه.

وشدد أبو زيد في مؤتمر صحفي، على أن استمرار هذه الخروق يجعل اتفاق وقف إطلاق النار في مهب الريح، مطالبا روسيا بالتعهد بضمان احترام النظام السوري وإيران ومن يواليهما هذا الاتفاق.

وقال المتحدث إن الجانب الروسي تعهد بوضع حد للخروق “ونحن ننتظر، والمعيار الذي نقيس عليه حاليا هو منطقة وادي بردى، وإذا استمرت الخروقات لا يمكن حصول المفاوضات تحت وطأة البراميل والقصف، فهذا أمر غير مقبول”.

وسبق أن أشار أبو زيد إلى أن المفاوضات في كازخستان، ستبدأ بعد شهر من دخول الهدنة حيز التنفيذ، وستكون الهيئة العليا للمفاوضات مظلة الفصائل السورية فيها، موضحا أن منصات المعارضة في موسكو والقاهرة لن تكون ضمن وفد المعارضة في أستانا.