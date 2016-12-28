 تغريدة لسفارة روسية تصف الرئيس الأمريكي بـ«البطة العرجاء» | صحيفة تواصل الالكترونية

تغريدة لسفارة روسية تصف الرئيس الأمريكي بـ«البطة العرجاء»

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تغريدة لسفارة روسية تصف الرئيس الأمريكي بـ«البطة العرجاء»

تواصل – وكالات:

وصفت السفارة الروسية في بريطانيا الرئيس الأمريكي باراك أوباما بـ”البطة العرجاء” التي تخطو خطواتها “اليائسة” الأخيرة خارج البيت الأبيض، وذلك في سياق الحملة الروسية الشرسة ردا على قرار واشنطن بطرد دبلوماسيين روس.

فعبر موقع تويتر، كتبت السفارة الروسية في لندن: “الرئيس أوباما يطرد 35 دبلوماسيا روسيا مستدعيا ذكريات الحرب الباردة.. لكننا مثل الجميع ومن ضمنهم الأمريكيين نشعر بالسعادة ونحن نرى آخر الخطوات اليائسة لهذه الإدارة”، بحسب “سكاي نيوز”.

ونشرت السفارة صورة لفرخ بط صغير وكتبت عليها “عرجاء”، والبطة العرجاء هو مصطلح سياسي يطلق على الرئيس الأمريكي في آخر عام من ولايته.

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