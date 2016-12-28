تعرف على المراكز الصحية المناوبة في جميع مناطق المملكة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

تبدأ وزارة الصحة يوم الأحد المقبل، تطبيق الدوام الجديد للعاملين في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع المناطق والمحافظات داخل وخارج المدن.

ويبدأ الدوام الرسمي الجديد من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، بحيث يكون من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً، مع استمرار العمل في المراكز الصحية المناوبة.

ويأتي هذا الإجراء حرصاً من وزارة الصحة بعد الدراسات الاستطلاعية – على خدمة المواطنين وتلبية لرغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الأجتماعية ويخدم الجميع، كما أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الصحة لتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية.

دليل المراكز الصحية المناوبة في جميع مناطق المملكة: