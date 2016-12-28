«آبل» تستعد لدخول الهند عبر تصنيع هواتف آيفون

تواصل – وكالات:

تستعد الشركة الأمريكية المصنعة للهواتف الذكية آبل لإمكانية أن تبدأ قريباً جداً بتصنيع هواتف آيفون في دولة الهند، التي تعتبر بمثابة سوق الهواتف الذكية الأسرع نمواً في العالم، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر من الهند.

ويأتي ذلك بعد مرور أشهر عديدة من المفاوضات بين الشركة الأمريكية والحكومة المحلية، حيث يبدو أن شركة تصنيع آيفون أصبحت مستعدة لتجميع هواتفها الذكية في الهند خلال أقرب وقت ممكن مع حلول شهر أبريل 2017.

وأشار التقرير إلى تعاون آبل مع الشركة التايوانية المصنعة للهواتف الذكية Wistron لتجميع هواتف آيفون في مدينة بنغالور الهندية، حيث جهزت Wistron منشأة في منطقة بينيا الصناعية في مدينة بنغالور في الهند، والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في قارة آسيا.

ويبدو أن الشركة الواقع مقرها في مدينة كوبيرتينو الأمريكية تأخذ مسألة تصنيع هواتف آيفون خاصتها في الهند بشكل جدي جداً، وغالباً ما يشار إلى مدينة بنغالور، التي تضع شركة آبل عينها عليها، بأنها منطقة وادي السيليكون الهندية.

ويضيف التقرير أن الشركة تريد تسريع عمليات تصنيع هواتفها في الهند بشكل كامل مع نهاية عام 2017، حيث يتم تجميع الغابية العظمى من منتجات آبل في الصين من قبل شركة فوكسكون.

ويدور الحديث حالياً وبشكل واسع النطاق حول نية الشركة الأمريكية آبل بتكليف شركة فوكسكون بتصنيع منتجاتها في الهند أيضاً، حيث تمتلك الشركة التايوانية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات بالفعل مصانع في دولة الهند.

ويأتي ذلك على الرغم من أن تعاقد شركة فوكسكون مع شركات هواتف ذكية أخرى غير آبل مثل شاومي وون بلس لتصنيع أجهزتهم في الهند قد دفع آبل للبحث عن شركات تصنيع أخرى.

وقد تعتبر عملية تجميع هواتف آيفون في الهند أمراً حاسماً بالنسبة لشركة آبل، حيث أنها تحتاج إلى جعل منتجاتها متاحة بأقل ثمن ممكن، وذلك مع فرض الحكومة الهندية حالياً ضرائب باهظة على المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية المستوردة إلى الهند لتشجيع الإنتاج المحلي.

وكانت شركة آبل قد أرسلت في الشهر الماضي رسالة بريد إلكتروني إلى الحكومة الهندية أعربت فيها عن رغبتها القوية لتصنيع هواتفها الذكية وغيره من المنتجات في البلاد، كما أنها تأمل أن ترى بعض الحوافز المغرية من الحكومة.

وترفض الحكومة الهندية السماح ببيع هواتف آيفون المعاد تجديدها، مما يعني أن تصنيع الهواتف وتجميعها في الهند قد يسمح للشركة بتفادي الكثير من المشاكل والتكاليف العالية لاستيراد هواتف آيفون، وتبقى هذه الحركة أفضل حل لآبل لخفض أسعار هواتفها في الهند.