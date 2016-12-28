بالصور.. إنقاذ عاملين سقطا داخل خزان وقود في الأحساء

تواصل – إبراهيم المتعب:

صرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، بأن عاملين من جنسية آسيوية سقطا مساء الجمعة، في غرفة خزانات وقود مساحتها نحو 10×5م وعمقها 4 أمتار داخل إحدى محطات الوقود في حي المحدود بالأحساء.

وأضاف الدوسري، أن فرقة إنقاذ الدفاع المدني قامت باستخراج العاملين، وقد أصيبا باختناق من جراء أبخرة الوقود، ومن ثم نُقلا عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى الجفر، مشيراً إلى أن حالتهما مستقرة – ولله الحمد-.

وكشف الدوسري أن الأسباب وراء سقوطهما تعود إلى قيامهما بالنزول داخل غرفة الخزانات بغرض أعمال الصيانة، مما أدى إلى استنشاقهما لأبخرة البنزين وإصابتهما بالإعياء.