 القوات المسلحة تقتل 12 حوثياً في عملية نوعية بالحد الجنوبي | صحيفة تواصل الالكترونية

القوات المسلحة تقتل 12 حوثياً في عملية نوعية بالحد الجنوبي

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القوات المسلحة تقتل 12 حوثياً في عملية نوعية بالحد الجنوبي

تواصل – سعود الخالد:

نجحت القوات المسلحة في تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 عنصراً من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، في منطقة تقع قبالة مركز سقام الحدودي بنجران.

كما قصفت المقاتلات التابعة للتحالف أهدافاً عسكرية قبالة منطقة الحرث بجازان، بعد رصد مركبات عسكرية معادية كانت تحاول تنفيذ هجمات على المراكز الرقابية الحدودية، وفقاً لـ”العربية.نت”.

وكانت الميليشيات تحاول تهيئة أحد الكهوف التي تقع قبالة الحدود، لتحويله إلى مخزن للأسلحة ونقطة لتنفيذ الهجمات على حدود المملكة قبل أن تهاجمها القوات المسلحة.

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