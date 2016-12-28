بريطانيا.. العثور على متطرف هاجم مسجداً بـ«لحم الخنزير» ميتاً في السجن

تواصل – وكالات:

بعد أقل من عام من دخوله السجن بسبب اتهامه بهجوم عنصري على مسجد في بريستول، توفي أمس الأول المتطرف البريطاني كيفن كرهان (35 سنة) والذي اعتقل في يوليو الماضي بعد اعتدائه على جامع توترداون في بريستول.

وتوفي كيفن الثلاثاء الماضي وفق متحدث باسم مصلحة السجون البريطانية، حيث عثر عليه ميتاً داخل الحجز، وجاءت الوفاة وهو في منتصف الطريق لإنهاء عقوبة مدتها سنة على جرمه الشنيع، بحسب “العربية نت”.

وكيفن هو واحد من مجموعة هاجموا المسجد المذكور في 17 يناير الماضي، وقد وضع هو وأتباعه المتطرفين شرائح من لحم الخنزير المقدد على مقابض أبواب المسجد، كما وضعوا سندويشات لحم الخنزير المقدد على عتبة باب المسجد.

وقد حوكم كيفن بواسطة محكمة التاج في بريستول في 20 يوليو الماضي على جريمة العنصرية الزائدة التي تهدد النظام العام.

وقد حكم معه على المتواطئين في الجريمة، مارك بينيت (48 عاماً) بعقوبة تسعة أشهر سجن، وأليسون بينيت (46 عاماً) بستة أشهر من السجن، وانجلينا مارغريت سولاز (31 عاماً) بأربعة أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين لكل من أليسون ومارغريت.