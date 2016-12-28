 بريطانيا.. العثور على متطرف هاجم مسجداً بـ«لحم الخنزير» ميتاً في السجن | صحيفة تواصل الالكترونية

بريطانيا.. العثور على متطرف هاجم مسجداً بـ«لحم الخنزير» ميتاً في السجن

0
بريطانيا.. العثور على متطرف هاجم مسجداً بـ«لحم الخنزير» ميتاً في السجن

تواصل – وكالات:

بعد أقل من عام من دخوله السجن بسبب اتهامه بهجوم عنصري على مسجد في بريستول، توفي أمس الأول المتطرف البريطاني كيفن كرهان (35 سنة) والذي اعتقل في يوليو الماضي بعد اعتدائه على جامع توترداون في بريستول.

وتوفي كيفن الثلاثاء الماضي وفق متحدث باسم مصلحة السجون البريطانية، حيث عثر عليه ميتاً داخل الحجز، وجاءت الوفاة وهو في منتصف الطريق لإنهاء عقوبة مدتها سنة على جرمه الشنيع، بحسب “العربية نت”.

وكيفن هو واحد من مجموعة هاجموا المسجد المذكور في 17 يناير الماضي، وقد وضع هو وأتباعه المتطرفين شرائح من لحم الخنزير المقدد على مقابض أبواب المسجد، كما وضعوا سندويشات لحم الخنزير المقدد على عتبة باب المسجد.

وقد حوكم كيفن بواسطة محكمة التاج في بريستول في 20 يوليو الماضي على جريمة العنصرية الزائدة التي تهدد النظام العام.

وقد حكم معه على المتواطئين في الجريمة، مارك بينيت (48 عاماً) بعقوبة تسعة أشهر سجن، وأليسون بينيت (46 عاماً) بستة أشهر من السجن، وانجلينا مارغريت سولاز (31 عاماً) بأربعة أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين لكل من أليسون ومارغريت.

 

bf905727-841c-4551-bd39-1b18bb41f901

 

شاهد ايضا

بالصور.. إنقاذ عاملين سقطا داخل خزان وقود في الأحساء

بالصور.. إنقاذ عاملين سقطا داخل خزان وقود في الأحساء

القوات المسلحة تقتل 12 حوثياً في عملية نوعية بالحد الجنوبي

القوات المسلحة تقتل 12 حوثياً في عملية نوعية بالحد الجنوبي

مستشار تربوي: برنامج نقل المعلمات من المناطق النائية خطوة في الاتجاه الصحيح

مستشار تربوي: برنامج نقل المعلمات من المناطق النائية خطوة في الاتجاه الصحيح

جازان.. جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على الشهيد «شريف المالكي» (صور)

جازان.. جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على الشهيد «شريف المالكي» (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>