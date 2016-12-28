بريطانيا.. الشثري يؤم المصلين في صلاة الجمعة بالمركز الإسلامي (صور)

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة عضو مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي بلندن اليوم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء.

وخلال اللقاء، شكر الشثري سمو السفير على الاهتمام بأمور المواطنين والمسلمين والعناية بالمركز الإسلامي في إيصال رسالة الإسلام السمحة لجميع الناس في المملكة المتحدة.

وأمّ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة المصلين في خطبتي وصلاة الجمعة بالمركز الثقافي الإسلامي بلندن، حيث تناول في الخطبة مبادئ الأخلاق وإخلاص النية لله تعالى في سلوك الرجل مع أسرته وبيته ومجتمعه.

ودعا الشيخ الشثري إلى إبراز قيمة محبة الله تعالى بإتباع كتابه، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم بإتباع سنته، ومحبة صحابته الكرام ومحبة جميع المسلمين، وحب الخير للناس في كل زمان ومكان وأن إخلاص المرء في هذه المشاعر يثيبه الله تعالى عليه.

وكان الشيخ سعد الشثري في زيارة إلى بريطانيا بدعوة من المركز الثقافي الإسلامي ومن مسجد جرين لين، وشارك معاليه في المؤتمر السنوي لجمعية أهل الحديث في مدينة برمنغهام، ثم شارك في اجتماع جمعية علماء بريطانيا في برمنغهام.

كما عقد دورة شرعية في المركز الثقافي الإسلامي في لندن استغرقت ثلاثة أيام كان يومها الأول عن أصول الفقه والثاني عن القواعد الفقهية والثالث عن النظريات الفقهية، حضرها نحو 130 مشاركاً من المهتمين والدعاة ومسؤولي المراكز والمساجد والمجالس الشرعية حيث لقيت اهتماماً بالغاً من الحضور والجالية الإسلامية.