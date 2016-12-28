أطعمة يجب تجنبها قبل النوم لخطورتها على الصحة

تواصل – وكالات:

حذّر موقع “بولد سكاي” الهندي المعني بشؤون الصحة، من خطورة بعض الأطعمة التي يقدم الكثير على تناولها قبل النوم، وذلك لتشبعها بالدهون وكثرة سعراتها الحرارية.

وشدد الموقع في تقريره على تجنب تناول هذه الأطعمة قبل التوجه للنوم، حيث تشكل خطورة على الصحة، ويأتي على رأس هذه قائمة الأطعمة، “البيتزا والبرجر”، لأنها تحتوي على طبقة من الجبن والكثير من المكونات الأخرى الغنية بالدهون، تزيد من السعرات الحرارية بالجسم التي تؤثر على القلب.

وضمت القائمة “الشوكولاتة”، ولذلك لاحتوائها على سعرات حرارية عالية جداً، تسبب في زيادة الوزن وصعوبة الهضم، ثم “اللحوم الحمراء” لاحتوائها على سعرات حرارية عالية، تسبب انتفاخا بالمعدة، وتزيد الوزن.

وبحسب التقرير تم التحذير أيضاَ من “الأطعمة المصنعة” والتي تحتوي على سعرات حرارية ونسبة عالية من الدهون والأملاح، تسبب مشاكل الصحية.

ومن الأطعمة التي تسبب خطورة إذا تم تناولها قبل النوم هي “رقائق البطاطس” حيث تعد من المواد الغذائية السيئة التي يجب تجنبها قبل الذهاب للنوم، كما أنها من العناصر الغذائية التي تؤدى إلى زيادة في الوزن، وتسبب مشاكل صحية.