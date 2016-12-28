مواطن يرصد «حفرة» خطرة وسط عرعر.. والدفاع المدني يتجاوب

تواصل – خالد العبدالله:

تجاوبت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، مع شكوى مواطن يفيد بوجود “حفرة” صرف مائي تشكل خطراً على أصحاب المركبات وسط مدينة عرعر بالحدود الشمالية.

وقال المواطن في شكواه التي وجهها للدفاع المدني: “هذه حفرة تصريف ماء في المخرج الذي يدخل إلى حي الفيصلية من خط الجديدة قبل ثانوية أبوبكر الصديق، في مدينة عرعر”.

ورد حساب مديرية الدفاع المدني في “تويتر” قائلاً: “شكراً لتواصلك وسعداء باهتمامك، ونفيدك بأنه قد تم تمرير البلاغ للجهات المختصة، وسنعمل على متابعة مستجداته بإذن الله”.

وأضاف حساب الدفاع المدني في تغريدة أخرى:”شكراً لتواصلك وسعداء باهتمامك، تم الوقوف على الحالة ومعالجة المشكلة من قبل جهة الاختصاص”.