«كبار العلماء»: تبرعات إغاثة الشعب السوري «في أيدٍ أمينة»

تواصل – سعود الخالد:

أكدت هيئة كبار العلماء أن التبرعات في الحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – لإغاثة الشعب السوري الشقيق هي في أيدٍ أمينة.

ودعت الهيئة، عبر سلسلة تغريدات من حسابها في تويتر، إلى الإسهام في التبرع والإنفاق في سبيل الله ولو بالقليل، لافتة إلى أن هذا يوم يمتحن الله عباده في نجدة إخوانهم المحتاجين من الشعب السوري.

وأشارت إلى ما أعدّ الله تعالى للمنفقين في سبيله والمتصدقين على عباده والمفرجين لكرب إخوانهم من أجر عظيم وثواب جزيل، مشيرة إلى أن من الأخوة في الدين بين المسلمين، ومن دلائل صدق هذه الرابطة أن يشعر المسلم أن إخوانه مظاهرون له في السراء والضراء، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً.