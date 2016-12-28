سقوط سيارتين في «منهل» للصرف الصحي بينبع (صور)

تواصل – ينبع:

تدخلت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة، لإخراج سيارتين سقطتا داخل منهل للصرف الصحي يتبع لبناية سكنية.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، إن غرفة التحكم والتوجيه ‏تلقت بلاغا عن انهيار منهل تابع لعمارة سكنية مكونة من طابقين في حي ج ٢١، ونتج عن ذلك سقوط سيارتين، بحسب “الرياض”.

وأوضح أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط السيارتين على عمق متر ونصف، لذا تم الاستعانة بسطحات للسحب بعد التنسيق مع مرور المحافظة بهذا الشأن، ومن ثم العمل على تأمين سلامة الموقع.