 سقوط سيارتين في «منهل» للصرف الصحي بينبع (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

سقوط سيارتين في «منهل» للصرف الصحي بينبع (صور)

0
سقوط سيارتين في «منهل» للصرف الصحي بينبع (صور)

تواصل – ينبع:

تدخلت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة، لإخراج سيارتين سقطتا داخل منهل للصرف الصحي يتبع لبناية سكنية.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، إن غرفة التحكم والتوجيه ‏تلقت بلاغا عن انهيار منهل تابع لعمارة سكنية مكونة من طابقين في حي ج ٢١، ونتج عن ذلك سقوط سيارتين، بحسب “الرياض”.

وأوضح أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط السيارتين على عمق متر ونصف، لذا تم الاستعانة بسطحات للسحب بعد التنسيق مع مرور المحافظة بهذا الشأن، ومن ثم العمل على تأمين سلامة الموقع.

 c08hlqnxeaattzo c08hlpswqaalaoe c08hm_nw8aaeqdd

شاهد ايضا

مكة.. المحكمة الجزائية تؤجل قضية رافعة الحرم لأسبوعين

مكة.. المحكمة الجزائية تؤجل قضية رافعة الحرم لأسبوعين

«تغريدة» لوزير الإعلام العماني ترد على شائعة وفاة السلطان قابوس

«تغريدة» لوزير الإعلام العماني ترد على شائعة وفاة السلطان قابوس

«الإنذار المبكر»: توقعات بطقس دافِئ على 5 مناطق بالمملكة حتى الاثنين

«الإنذار المبكر»: توقعات بطقس دافِئ على 5 مناطق بالمملكة حتى الاثنين

«ديوان المراقبة» يرصد 342 من غير المستحقين للإسكان في مجمعات «الصحة»

«ديوان المراقبة» يرصد 342 من غير المستحقين للإسكان في مجمعات «الصحة»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>