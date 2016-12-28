 شرطة القصيم تكشف حقيقة مقتل رجل أمن بطلق ناري | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة القصيم تكشف حقيقة مقتل رجل أمن بطلق ناري

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شرطة القصيم تكشف حقيقة مقتل رجل أمن بطلق ناري

تواصل – خالد العبدالله:

أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقتل رجل أمن تابع لقوة الطواريء الخاصة بمنطقة القصيم بطلقٍ ناري.

وأوضح الناطق الإعلامي، أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة من صباح يوم أمس الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/٣٠هـ تضمن وفاة مواطن في العقد الرابع من العمر داخل منزله بمحافظة عنيزة، مشيراً إلى أنه تم استكمال الإجراءات الأولية اللازمة ونقل الجثمان للمستشفى لإخضاعه للفحوصات الطبية وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بالحادثة.

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