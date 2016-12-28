جامعة الحدود الشمالية توضح لـ«تواصل» أسباب تناول الطالبات لوجباتهن خارج الأسوار

تواصل – سامي الثبيتي:

في أول تعليق لها على صورة تناول الطالبات للطعام خارج أسوار الجامعة وافتراش المسطحات الزراعية المحيطة بها؛ أكدت جامعة الحدود الشمالية أن هذه الصورة التقطت بعد خروج الطالبات من الكلية وانتهاء فترة دوامهن الرسمي، مضيفة أن بعضهن يرفضن البقاء داخل الكلية حتى مجيء الحافلات ويفضلن البقاء في الخارج.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث الرسمي لجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي بن رطيان الشراري، في تصريحات لـ‘‘تواصل‘‘ أن جهات الاختصاص بالجامعة تحققت من الوجبات المقدمة للطالبات وأفادت بأنها نظيفة ومتميزة ومتنوعة وأسعارها مناسبة للسوق.

وأضاف الشراري، أن الوجبات المقدمة ليست مقتصرة على الطالبات فقط، بل يتناولها الجميع من أعضاء هيئة التدريس والإداريات، فضلاً عن أن قائمة الأسعار موضحة للجميع، وعلى المتضررات مراجعة المسؤولات في الدراسات الجامعية.

وبيَّن الشراري، أن الجامعة تسمح باصطحاب الطالبات للوجبات المنزلية فقط دون غيرها، ولا يمنع دخولها إطلاقاً، وذلك على مسؤولية الطالبة وأسرتها، لكنه غير مسموح بوجبات المطاعم الخارجية لعدم التأكد من نظافتها والخوف من حالات التسمم التي قد تحدث.