مكة.. المحكمة الجزائية تؤجل قضية رافعة الحرم لأسبوعين

تواصل – مكة المكرمة:

أرجأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أمس، قضية حادثة رافعة الحرم المكي لمدة أسبوعين للاستماع لأقوال المدعى عليه المتمثل في شركة ‘‘ابن لادن‘‘ فيما نُسب إليه من اتهامات.

يذكر أن المدعى عليه ‘‘شركة ابن لادن‘‘ قد طالب المحكمة خلال جلسة أمس، بمهلة ثلاثة أسابيع للرد على أقوال المدعي العام التي ذكرها خلال الجلسة، فيما وجه قاضي الدائرة القضائية التعزيرية بإعطاء المدعى عليه مهلة أسبوعين للرد، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

يذكر أن جلسة أمس حضرها أحد مصابي حادثة الرافعة، حيث تقدم بشكوى تجاه الشركة التي تسببت في إعاقته، والتي قال إنها قد تتفاقم إلى حد بتر رجله اليمنى، وهو الأمر الذي قد يعيقه عن أداء عمله في قادم الأيام.

وأضافت بعض المصادر، أن جلسة أمس لم يتم الحديث فيها عن شكوى المصاب، حيث أشار القاضي إلى أنهم لن ينظروا في قضيته إلا بعد انتهاء الحق العام لذات القضية، ومن ثم يتم النظر في مثل هذه القضايا الخاصة.