 اليمن.. مليشيا الحوثي تعتدي على مصلين رفضوا ترديد «الصرخة» | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. مليشيا الحوثي تعتدي على مصلين رفضوا ترديد «الصرخة»

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اليمن.. مليشيا الحوثي تعتدي على مصلين رفضوا ترديد «الصرخة»

تواصل – وكالات:

اعتدت مليشيا الحوثي، اليوم، على عدد من المصلين في أحد مساجد العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد امتناعهم من ترديد شعار الصرخة الخاص بالجماعة بعد صلاة الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأن أحد المصلين في جامع حجر تعرض للضرب من قبل عناصر المليشيا بعد اعتراضه على ترديد الصرخة، وتم اقتياده إلى أحد المباني التابعة للمليشيا مضرجا بدمائه.

وذكرت أن خطيب جامع حجر، وصف خلال خطبة الصلاة اليوم من “يكره شعار الصرخة بأنه جاهل أو مغرر به أو مظلل أو منافق، مما أدى إلى احتجاج عدد من المصلين وارتفاع أصواتهم وخروج أكثرهم”.

 

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